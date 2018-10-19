2018-10-19T06:43:58+03:00
Происшествия

Сельчанин из ЕАО попался на производстве наркотиков

Вещество ему понадобилось, чтобы расслабиться
Ольга КИВА
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Сельчанин из ЕАО попался на производстве наркотиковСельчанин из ЕАО попался на производстве наркотиковФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Жителя Смидовичского района задержали во время производства наркотиков. Мужчина пришел в гости к своему приятелю. Односельчане, как водится, выпили, а потом 37-летний посетитель решил, что ему нужно более действенное средство, чтобы расслабиться. Не долго думая, он приступил к изготовлению наркотического вещества, в качестве сырья использовал сухие листья конопли.

- Полицейские нагрянули, когда производственный процесс был в самом разгаре. Задержанный «ворожил» на веранде дома, на столе уже стояла миска с веществом зеленого цвета, от которого исходил специфический запах, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Подозреваемый даже не попытался отпираться и признался в содеянном. Против него уже завели уголовное дело, к слову, не первое в его жизни. В его биографии есть и судимости. Расследование продолжается.

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