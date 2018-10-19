2018-10-19T07:13:25+03:00
Происшествия

Сахалинца до смерти забили палкой в жестокой квартирной разборке

Среди подозреваемых мужчина, с которым погибший до этого поссорится
Ольга КИВА
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Сахалинца до смерти забили палкой в жестокой квартирной разборкеСахалинца до смерти забили палкой в жестокой квартирной разборкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Сахалина собирался приятно провести время в обществе своей знакомой, но, к сожалению, погиб. На его беду в квартиру приятельницы нагрянули трое, среди которых был тот, с кем он поссорился накануне. Оппонент и двое его подельников были явно не в духе и во что бы то ни стало хотели наказать гостей хозяйки квартиры.

- В помещении еще находились две женщины и друг потерпевшего. По версии следствия, хозяйка квартиры поговорила по телефону с обвиняемым и вскоре тот пришел. Он и его подельники прихватили с собой палку, которой и начали избивать гостей-мужчин, потом руками и ногами, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Когда оппоненты ушли одна из женщин вызвала полицию и скорую помощь. Одного из пострадавших не удалось довести до больницы, за жизнь второго врачи еще борются. Злоумышленников уже задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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