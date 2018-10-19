В Хабаровске молитвой почтили память погибших в Керчи

СЕГОДНЯ 07:43 2018-10-19T07:48:07+03:00

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Вчера, 18 октября, в верующие краевой столицы молитвой почтили память погибших в Керчи. Трагедия произошла в одном из колледжей крымского города 17 октября. Студент взорвал бомбу и расстрелял людей прямо в здании, а после этого покончил с собой. По последним данным, среди погибших 21 человек.

- Молились за упокой души во всех храмах Хабаровска и в Петропавловском женском монастыре. Иерей Максим Суворов отслужил панихиду в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, - говорится в сообщении на сайте Хабаровской епархии.

На данный момент идет расследование происшествия. Уже допросили директора техникума и поговорили со студентами. Ребята, оказавшиеся в эпицентре этих трагических событий, рассказали о случившемся.

- Взрыв произошел на главном входе там, где стоят турникеты и металлоискатели, - морщась от пережитого ужаса рассказывают студенты. - Из правого крыла в нашу сторону побежали люди. После хлопка в коридоре возник парень с ружьем. Он палил во всех без разбора.

Постепенно появляются новые обстоятельства произошедшего. Например, в сети появилось видео о том, как керченский стрелок покупает патроны.