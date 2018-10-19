2018-10-19T08:31:32+03:00
Общество

Школьникам торжественно вручили паспорта накануне дня рождения Хабаровского края

Документы получили 47 юных комсомольчан
Ольга КИВА
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Школьникам торжественно вручили паспорта накануне дня рождения Хабаровского краяШкольникам торжественно вручили паспорта накануне дня рождения Хабаровского краяФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Школьникам из Комсомольска—на-Амуре торжественно вручили паспорта граждан Российской Федерации. Церемония прошла 18 октября в Доме молодежи. Среди приглашенных были 47 подростков.

- Кандидатов для вручения отбирали целенаправленно по определенным критериям. Было решено, что в праздничной обстановке документы вручат лучшим представителям подрастающего поколения города Юности, достойно проявивших себя в учебе, общественной жизни и творческой деятельности, - говорится на сайте администрации города.

Отличившимся подросткам решили вручить документы на кануне 80-летия Хабаровского края, чтобы этот шаг навстречу взрослой жизни запомнился ребятам надолго. Конечно, заветные корочки дают ребятам право решать некоторые вопросы самостоятельно, однако совершеннолетие для них по закону начнется только в 18 лет.

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