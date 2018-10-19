Полет в Москву пожилому сахалинцу пришлось отложить из-за интернет-мошенников

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-19T09:02:52+03:00

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Житель Корсаково невольно стал жертвой интернет-мошенников. На них он наткнулся во всемирной сети, хотя сначала все выглядело, как обычный online-заказ.

- Пенсионер решил заказать через интернет авиабилеты до Москвы. Залез на какой-то сомнительный сайт, выбрал даты, оформил заказ. Позже ему пришел пароль для оплаты, который он должен был ввести, чтобы оплатить покупку. Сумму действительно списали — 10 560 рублей, но подтверждения заказа не пришло, - рассказали в пресс-службе УМВД По Сахалинской области.

Когда мужчина понял, что его просто-напросто одурачили, пошел в полицию. На данный момент уже завели уголовное дело, расследование которого продолжается.

Жителям Сахалинской области убедительно просят не совершать по просьбе чужих людей операции по карте, не сообщать никому пароли, приходящие посредством смс-банкинга, не соглашаться на размен денежных средств при покупке/продаже товара через интернет-объявления.

Также не сообщайте никому данные ваших банковских карт, особенно трёхзначный код на обороте. Ни один настоящий банк не потребует эту информацию по телефону, а мошенникам она пригодится для кражи денег с ваших счетов. Обратите внимание, что нельзя переводить предоплату незнакомым людям, даже если сделка очень выгодная.