2018-10-19T09:22:21+03:00
Общество

Хабаровские любители воркаута опробуют новую спортивную площадку

Торжественное открытие объекта пройдет 21 октября
Ольга КИВА
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Хабаровские любители воркаута опробуют новую спортивную площадкуХабаровские любители воркаута опробуют новую спортивную площадкуФото: Евгения ГУСЕВА
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На выходных в краевой столице пройдет торжественное открытие сертифицированной воркаут-площадки. Для ее обустройства задействовали грантовые деньги. Мероприятие запланировали на 21 октября с 13:00 до 17:00. Место встречи: стационарная спортивная площадка «Кенгуру», пересечение Амурского бульвара и улицы Герасимова.

- Во время открытия площадки проведут соревнования WorkoutGames. Участвовать в них смогут жители, занимающиеся воркаутом самостоятельно, и члены команд спортивных клубов города. Чтобы доказать свое превосходство спортсменам придется пробираться через каскады перекладины, рукоходы, шведские стенки, брусья и канаты. Все это элементы, из которых состоит полоса препятствий на новой площадке. Победителей соревнований наградят ценными призами и подарками от спонсоров, - говорится в сообщении на сайте комитета по молодежной политике правительства края.

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