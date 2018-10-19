2018-10-19T09:58:11+03:00
Происшествия

Молодому хабаровчанину помешали разорить склад

Задержанный пытался вынести тысячу графитовых элетрощеток, но не смог выйти с ними даже за ограждение
Ольга КИВА
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Молодому хабаровчанину помешали разорить складМолодому хабаровчанину помешали разорить складФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В поле зрения хабаровский полицейских попал молодой житель поселка Селихино. У 27-летнего задержанного явно был неподдельный интерес к электрооборудованию. При чем настолько сильны, что он решился его украсть.

- По версии следствия, фигурант забрался на склад и пытался вынести оттуда тысячу графитовых электрощеток с медными контактами. Как он собирался распорядиться имуществом теперь остается тайной, потому что воплотить свою задумку в жизнь у него не получилось — его задержали на месте преступления с поличным, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против молодого сельчанина возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследований задержанного отпустили на свободу под обязательство о явке. Максимально наказание, которое может назначить фигуранту суд — это лишение свободы на срок до пяти лет.

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