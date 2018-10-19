2018-10-19T10:33:57+03:00
Общество

В Хабаровске отметят пятилетие арены «Ерофей»

В праздничный день для гостей устроят грандиозный концерт на льду
Ольга КИВА
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В Хабаровске отметят пятилетие арены «Ерофей» ФОТО: Спортивная школа «Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом»В Хабаровске отметят пятилетие арены «Ерофей» ФОТО: Спортивная школа «Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом»
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Арена «Ерофей» в Хабаровске отметит свое пятилетие. Ее строительство длилось шесь лет и закончилось в 2013 году. Первые игры на здешнем льду прошли уже 25 октября. Тогда это была тренировка команды «СКА-Нефтяник», а в ноябре здесь провели первую игру между «армейцами» и хоккеистами «Зоркого» из Красногорска. К слову, тогда хабаровчане одолели соперников.

- Отмечать первый маленький юбилей будут 27 октября. Начало празднования запланировали на 19:00. Для гостей в этот день выступит группы «Апрель». А гости будут кататься на коньках и наслаждаться живым звуком. Также посетители попробуют вкусные подарки и разыграют подарки - говорится в сообщении на сайте спортивной школы «Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом».

Билеты продаются в кассах города. Прокат коньков оплачивается только в кассе.

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