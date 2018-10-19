Подросток из Хабаровска украл спортивный велосипед из гаража незнакомца

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-19T11:50:42+03:00

Парень и раньше привлекался к уголовной ответственности

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В Хабаровске к сотрудникам полиции за помощью обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой воришек. Мужчина объяснил, что проживает на территории частного сектора. Ночью неизвестные проникли на территорию дворовой постройки, взломали дверь в гараже и похитили спортивный велосипед стоимостью 25 тысяч рублей.

- Полицейские по подозрению в краже задержали 18-летнего парня. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон и грабеж, - сообщили в пресс - службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Юношу заключили под стражу, а украденный велосипед изъяли и вернули законному владельцу. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишения свободы сроком до пяти лет.