В Хабаровске охраной школ займутся профессионалы

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-19T12:27:03+03:00

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Толчком к усилению мер безопасности в школах краевого центра послужили события в Керчи. Сейчас в администрации города рассматриваются различные варианты привлечения к охране учебных заведений частных охранных предприятий.

- Аспект безопасности в школах и других учебных заведениях – всегда на особом контроле, - рассказала Ольга Лалетина, начальник городского управления образования. - Уже сейчас все учреждения имеют паспорта безопасности, оснащены кнопками экстренного вызова сотрудников полиции. Все школы краевого центра, а их более семидесяти, оснащены системами видеонаблюдения. Во всех учреждениях нашей отрасли действует пропускной режим. Теперь возьмем их еще и под профессиональную охрану.

Пока не ясно главное — кто будет за это платить: муниципалитет, родители из собственного кармана. Кроме усиления внешней охраны в школах вплотную займутся психическим здоровьем учащихся. Во все учебные коллективы будет введена штатная должность психолога.

- Если раньше специалисты этого профиля были преимущественно в детских садах и учреждениях для детей, имеющих проблемы со здоровьем, то теперь ставки психологов мы вводим во всех школах, - отметила Ольга Лалетина. - Помимо проблемных ребят, они будут оказывать психологическую помощь малышам, только собирающимся пойти в первый класс, а также старшеклассникам, готовящимся к ЕГЭ. Вопрос о необходимости включения во все педагогические коллективы штатных психологов обсуждался нами уж давно – еще до керченских событий. Трагедия лишь ускорила его решение.