СЕГОДНЯ 02:38 2018-10-20T02:39:01+03:00

Погода в Хабаровске на 20 октября 2018 года: днем до +12, возможны небольшие осадки Фото: Борис КОКУРИН

В регионе стремительно похолодало. В некоторых городах температура воздуха опустилась ниже нуля.

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +14+16.

В Хабаровске возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1 -1. Днем +10+12.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +12+14.

В Советской Гавани ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +9+11.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +8+10.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +7+9.

В Николаевске-на-Амуре днем без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +6+8.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем 0+2.