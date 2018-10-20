2018-10-20T02:39:01+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 20 октября 2018 года: днем до +12, возможны небольшие осадки

В регионе стремительно похолодало. В некоторых городах температура воздуха опустилась ниже нуля.
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 20 октября 2018 года: днем до +12, возможны небольшие осадкиПогода в Хабаровске на 20 октября 2018 года: днем до +12, возможны небольшие осадкиФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +14+16.

В Хабаровске возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1 -1. Днем +10+12.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +12+14.

В Советской Гавани ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +9+11.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +8+10.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +7+9.

В Николаевске-на-Амуре днем без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +6+8.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем 0+2.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске охраной школ займутся профессионалы
Подросток из Хабаровска украл спортивный велосипед из гаража незнакомца
В Хабаровске отметят пятилетие арены «Ерофей»
Молодому хабаровчанину помешали разорить склад
Хабаровские любители воркаута опробуют новую спортивную площадку
Полет в Москву пожилому сахалинцу пришлось отложить из-за интернет-мошенников
Школьникам торжественно вручили паспорта накануне дня рождения Хабаровского края
В Хабаровске молитвой почтили память погибших в Керчи
Сахалинца до смерти забили палкой в жестокой квартирной разборке
Сельчанин из ЕАО попался на производстве наркотиков
Пожилая хабаровчанка сходила в магазин, обрела новую знакомую и лишилась денег
Одаренные дети Хабаровска получили стипендии за свой талант
В Биробиджане подросток без причины накинулся с ножом на соседа
Крутая служба безопасности не спасла подпольное казино в Хабаровске
Закончились поиски жителя села Эворон в Хабаровском крае
Китайские рыбаки нашли способ добраться в Хабаровский край без документов
Беременную сельчанку доставили в Хабаровск санитарным рейсом
Погода в Хабаровске на 19 октября 2018 года: днем до +12 градусов, возможен дождь
Отелло из Хабаровского края до смерти забил парня своей бывшей девушки
Мэрия Хабаровска: «Построить новый туалет поможет муниципалитет»
Хабаровск заволновался после трагедии в техникуме Керчи
В аптеке Биробиджана беспардонно украли банковскую карту покупателя
Отопление пришло во все дома Хабаровска