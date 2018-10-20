2018-10-20T05:04:30+03:00
Общество

Хабаровские водители посоревновались в профессиональном мастерстве

Больше половины конкурсантов "завалили" теоретическую часть
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хабаровские водители посоревновались в профессиональном мастерствеХабаровские водители посоревновались в профессиональном мастерствеФото: Администрация Хабаровска
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Водители пассажирских автобусов в Хабаровске почувствовали в конкурсе мастеров автомобильного вождения «Профессионал ДВ». Его устроили для повышения профессионального уровня перевозчиков. Только с начала этого года с участием пассажирского транспорта зарегистрировано шестьдесят пять случаев ДТП. Пятьдесят из них произошли по вине водителей автобусов.

- В конкурсе участвуют двадцать два водителя. В ходе теоретических и практических испытаний каждый из них будет доказывать свое профессиональное мастерство. Пусть победит сильнейший, - обращаясь к участникам конкурса, сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

За двадцать минут водителям нужно было ответить на вопросы о правилах дорожного движения. Больше 13 участников сошли с дистанции, превысить допустимые две ошибки.

- Не подготовились к сдаче правил дорожного движения. Большинство водителей уже возрасте, и правила они сдавали лет пятнадцать назад. Им просто надо было подучить, - рассказал главный судья соревнований Игорь Кухта.

После теоретической части шоферы должны были продемонстрировать свое мастерство на практике, выполнив сложные элементы вождения: «Колея», «Туннельные ворота», «Змейка». Победил в соревновании водитель муниципального автобуса предприятия «ГЭТ». Всего в Хабаровске ежедневно на городских маршрутах работают более семисот водителей.

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