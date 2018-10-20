«Летучий голландец» из Танзании, уходя от погони, прописался на Сахалине

СЕГОДНЯ 07:53 2018-10-20T07:53:20+03:00

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Это произошло еще в январе этого года. Во время преследования капитан РШ «Ost-3» принял решение укрыться в российских водах. При попытке пересечения государственной границы корабль задержали и доставили в порт Корсаково для дальнейшего разбирательства. Специалисты предполагают, что экипаж использовал судно для незаконной ловли краба. В итоге провели административное расследование, а затем и судебное разбирательство, в ходе которого фактически установлено, что «Ost-3» - очередной «летучий голландец».

- Корабль был внесен в регистр оффшорной юрисдикции Танзании, а компания-владелец имела признаки, так называемой, «бумажной» корпорации. Судно признано бесхозным, в связи с этим конфисковано у физического лица, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

В итоге капитана судна оштрафовали и изъяли корабль в доход российского государства. По этому повод уже прошел суд, а его решение вступило в законную силу.