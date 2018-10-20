В Хабаровском крае полицейские с поличным поймали воришку

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-20T11:52:02+03:00

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В Хабаровском крае сотрудники транспортной полиции задержали 27-летнего жителя поселка Селихино. Мужчина официально нигде не работал, поэтому решил обогатиться на краже электроинструментов со склада расположенного на территории локомотивного депо станции Комсомольск -на- Амуре.

- Задержанный пытался похитить из места временного складирования материальных ценностей около тысячи графитовых электрощеток с медными контактами. Но вот довести до конца свой замысел злоумышленникне смог, так как его задержали полицейские. Причем сделали это прямо месте совершения преступления, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по Хабаровскому краю.

По данному факту транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому вручили обязательство о явке. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, если его вину удастся доказать в судебном порядке.