В Хабаровске молодой рецидивист угнал велосипед

СЕГОДНЯ 04:23 2018-10-21T04:23:49+03:00

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Накануне житель Железнодорожного района обратился в местное отделение полиции с заявлением о краже. Мужчина рассказал оперативникам о том, что какой-то неизвестный проник ночью на территорию его частного дома, взломал дверь гаража и угнал его спортивный велосипед. Хабаровчанин оценил ущерб на сумму 25 тысяч рублей. Правоохранители начали расследование и по подозрению задержали 18-летнего парня.

- Задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон и грабеж, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. -Стражи правопорядка изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.

По статье «Кража» следователи возбудили уголовное дело. Пока в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Парню грозит до пяти лет тюрьмы.