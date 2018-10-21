Мэр Москвы поздравил Хабаровский край с юбилеем

СЕГОДНЯ 05:42 2018-10-21T05:42:59+03:00

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Сегодня сразу два дальневосточных региона празднуют дату основания. У Хабаровского края юбилей – 80 лет, торжественные мероприятия запланированы по такому же поводу и у соседей в Приморье. По этому случаю поздравить края С Днем рождения поспешил мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующую праздничную телеграмму он отправил на имя губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

- Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Хабаровский край – замечательный регион с богатой историей и традициями, живописной природой, большим экономическим, интеллектуальным, культурным потенциалом и масштабными планами дальнейшего развития, - пишет Сергей Собянин. -Здесь многое делается для улучшения делового и инвестиционного климата. Создаются новые центры экономического роста, модернизируется социальная, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура.

Как сообщают в пресс-службе правительства региона, московский мэр отметил трудолюбие и талант хабаровчан. В завершении он пожелал краю процветания, развития во всех отношениях, а местным жителям – здоровья, благополучия и карьерного роста.

Полную программу мероприятия празднования 80-летия Хабаровского края можете прочитать на нашем сайте.