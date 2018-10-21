2018-10-21T09:17:30+03:00
Происшествия

Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулем

Мужчина выехал на встречную полосу движения и протаранил МАЗ, в котором находились хабаровчанин с ребенком [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулемСмертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулемФото: Социальные сети
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Трасса Хабаровск-Владивосток. Дорога практически пустая. Авария случилась недалеко от поселка Хор. Иномарка выехала на встречную полосу движения и протаранила МАЗ, водитель которого соблюдал все правила, однако стал участником ДТП. О происшествии стало известно из социальных сетей. В различных группах стала появляться информация о случившемся с подробностями аварии.

- У меня знакомый в такси ехал, говорит: «Смотрю, мы набираем скорость и летим в фуру, поворачиваю голову, а водитель спит. Я закричал, он проснулся и вывернул руль» …удар пришелся на него – пишет один из пользователей сети.

Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулем Фото: Социальные сети

Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулемФото: Социальные сети

Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулем Фото: Социальные сети

Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулемФото: Социальные сети

Другой очевидец уверяет, что скорость легкового автомобиля марки RVR была просто сумасшедшей, в то время, как водитель МАЗа следовал всем ПДД.

Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулем Фото: Социальные сети

Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулемФото: Социальные сети

Пока в дежурной части краевого ГИБДД информацию никак не комментируют, пользователи сетей уже публикуют число пострадавших. Как оказалось, в ДТП, по предварительным данным, погиб водитель-таксист, который ехал на иномарке. Пассажир, мужчина, находящийся за рулем МАЗ и его ребенок остались живы. На время осмотра места происшествия дорогу перекрывали для проведения оперативных мероприятий. Сейчас движение восстановлено.

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