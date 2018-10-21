Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулем
Трасса Хабаровск-Владивосток. Дорога практически пустая. Авария случилась недалеко от поселка Хор. Иномарка выехала на встречную полосу движения и протаранила МАЗ, водитель которого соблюдал все правила, однако стал участником ДТП. О происшествии стало известно из социальных сетей. В различных группах стала появляться информация о случившемся с подробностями аварии.
- У меня знакомый в такси ехал, говорит: «Смотрю, мы набираем скорость и летим в фуру, поворачиваю голову, а водитель спит. Я закричал, он проснулся и вывернул руль» …удар пришелся на него – пишет один из пользователей сети.
Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулемФото: Социальные сети
Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулемФото: Социальные сети
Другой очевидец уверяет, что скорость легкового автомобиля марки RVR была просто сумасшедшей, в то время, как водитель МАЗа следовал всем ПДД.
Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулемФото: Социальные сети
Пока в дежурной части краевого ГИБДД информацию никак не комментируют, пользователи сетей уже публикуют число пострадавших. Как оказалось, в ДТП, по предварительным данным, погиб водитель-таксист, который ехал на иномарке. Пассажир, мужчина, находящийся за рулем МАЗ и его ребенок остались живы. На время осмотра места происшествия дорогу перекрывали для проведения оперативных мероприятий. Сейчас движение восстановлено.