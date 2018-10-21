В Еврейской автономии девушка осталась без квартиры и денег, встретив мошенника

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-21T11:03:57+03:00

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Накануне в отделение полиции с заявлением обратилась жительница села Валдгейм. 20-летняя девушка нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры. Она тут же позвонила по указанному номеру, чтобы выяснить, на каких условиях можно оформить аренду. Неизвестный на той стороне провода ответил, что достаточно внести предоплату в размере 3000 рублей, и можно въезжать. Девушка выполнила все требования и отправилась в Биробиджан, смотреть квартиру. А там – никого, по классике жанра, на телефон арендодатель тоже больше не ответил. Тогда молодая особа поняла, что столкнулась с мошенничеством и пошла к следователям.

- В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники звонили с номеров, зарегистрированных в Свердловской области, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

В ведомстве также отметили, что по данному факту оперативники уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».