2018-10-21T11:03:57+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии девушка осталась без квартиры и денег, встретив мошенника

Оказалось, что лже-арендодатель разрабатывал схемы и находил себе жертв из Свердловской области
Элина ОГАНЕСЯН
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В Еврейской автономии девушка осталась без квартиры и денег, встретив мошенникаВ Еврейской автономии девушка осталась без квартиры и денег, встретив мошенникаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне в отделение полиции с заявлением обратилась жительница села Валдгейм. 20-летняя девушка нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры. Она тут же позвонила по указанному номеру, чтобы выяснить, на каких условиях можно оформить аренду. Неизвестный на той стороне провода ответил, что достаточно внести предоплату в размере 3000 рублей, и можно въезжать. Девушка выполнила все требования и отправилась в Биробиджан, смотреть квартиру. А там – никого, по классике жанра, на телефон арендодатель тоже больше не ответил. Тогда молодая особа поняла, что столкнулась с мошенничеством и пошла к следователям.

- В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники звонили с номеров, зарегистрированных в Свердловской области, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

В ведомстве также отметили, что по данному факту оперативники уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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