СЕГОДНЯ 02:13 2018-10-22T02:14:17+03:00

Погода в Хабаровске на 22 октября 2018 года: днем до +15 градусов, без осадков Фото: Никанор ШУЛЬЦ

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На юге наблюдается ещё и приток тепла из субтропических широт. Именно поэтому в самых населённых районах территории будет тепло и комфортно. На севере на побережье могут наблюдаться очень слабые осадки смешанного типа.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +15+17.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +13+15. Уровень Амура у краевого центра 60 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 10-15 см. Температура воды 7 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +16+18.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +11+13. Уровень Амура у Города Юности 89 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +11+13.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +7+9. Уровень Амура в устье реки 129 см.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1+3.