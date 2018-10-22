В лесу на Камчатке нашли человеческие кости и разорванную детскую одежду

СЕГОДНЯ 04:31 2018-10-22T04:52:59+03:00

В лесу на Камчатке нашли человеческие кости и остатки детской одежды ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю

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В лесу в районе села Карымай нашли разорванную детскую одежду и человеческие кости. Следователи предположили, что вещи могли принадлежать пропавшему пятилетнему Денису Епихину. Мальчик бесследно исчез и по этому поводу было возбуждено уголовное дело. Одна из родственниц приехала и опознала одежду. Она подтвердила, что в день пропажи мальчик носил эти вещи и обувь.

В лесу на Камчатке нашли человеческие кости и остатки детской одежды ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю

- Находку обнаружили на прошлой неделе, 19 октября, в трех километрах западнее села Карымай. На место выехали следователи. Они увидели разбросанные вещи. При чем они валялись в трех местах на одной неровной тропе. В двух местах вещи хаотично забросаны грунтом, - говорится в сообщении на сайте СУ СК Росси по Камчатскому краю.

Как отметили специалисты, на одежде были повреждения линейной и круглой форм с неровными краями. Кроме того, стало известно, что в вместе с остатками детской одежды под землей находились три фрагмента костей. По версии следствия, это останки человека.

В лесу на Камчатке нашли человеческие кости и остатки детской одежды ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю

Расследование уголовного дела продолжается. Экспертам предстоит провести судебно-медицинское, генотипическое и трассологическое исследования костей и одежды.