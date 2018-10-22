Частное подворье в Комсомольске-на-Амуре расхищали два дня подряд

СЕГОДНЯ 04:55 2018-10-22T04:55:26+03:00

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В городе Юности задержали предполагаемого расхитителя частного подворья. По предварительной информации, 57-летний мужчина дождался когда хозяев не будет дома и залез во двор.

- Задержанный вывез металлоконструкции. Чтобы вершить злой умысел, он арендовал грузовик. Однако строительных материалов ему показалось мало — он вернулся на следующий день и дополнительно похитил вагончик на колесах и металлические контейнеры, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Добычу подозреваемый снес в пункты приема металлолома, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Полицейским удалось найти часть похищенного имущества и вернуть законному владельцу. Против задержанного, который, к слову, нигде не работает, возбудили уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.