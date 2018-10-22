2018-10-22T05:38:44+03:00
Происшествия

В ЕАО наркотики нашли в пачке из-под сигарет

Сама упаковка, как уверяют задержанные, валялась на обочине дороги
Ольга КИВА
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В ЕАО наркотики нашли в пачке из-под сигаретВ ЕАО наркотики нашли в пачке из-под сигаретФото: Мария ЛЕНЦ
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Итогом очередного рейда в рамках операции «Мак-2018» стал солидный «улов». Борцам из наркоконтроля довелось конфисковать пакет, в котором было больше трех с половиной килограммов марихуаны, пачку сигарет, набитую зеленной массой и сверток с веществом бурого цвета. При этом каждый, кого застукали с подозрительной упаковкой в руках, пытался избавиться от своего имущества. Однако ни у одного из четырех задержанных это не получилось.

- Фигурантов задержали на территории Облученского и Ленинского районов. Одном из них 26 лет и в момент задержания он явно находился под воздействием наркотиков. Парень попытался бежать, но не его догнали и задержали. В итоге он сам все рассказал во время допроса, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Еще двоих наркодельцов обнаружили на обочине дороги в районе поселка Лондоко Облученского района. Они уверяли, что нашли наркотики, упакованные в пачку из-под сигарет. На самом же деле подозреваемые выбросили их, как только заметили приближающийся патрульный автомобиль.

Последний фигурант был пассажиром авто, который остановили автоинспекторы. Правоохранители собирались только проверить документы, но вовремя заметили сверток в руках одного из мужчин, который тот постарался незаметно выбросить рядом с машиной. В двух последних случаях находки отправили на экспертизу. Стражи порядка проводят проверки, против одного задержанного уже возбудили уголовное дело.

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