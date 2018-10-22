2018-10-22T05:58:25+03:00
Происшествия

Авария на подъезде к Хабаровску унесла жизнь опытного водителя

Прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть на месте происшествия
Ольга КИВА
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Авария на подъезде к Хабаровску унесла жизнь опытного водителяАвария на подъезде к Хабаровску унесла жизнь опытного водителяФото: Мария ЛЕНЦ
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В минувшие выходные случилась дорожная авария, унесшая жизнь 52-летнего хабаровчанина. Мужчина 20 октября ехал по автодороге А-370 Уссури и двигался в сторону краевой столицы на своем Nissan Serena.

В планы погибшего вмешались непредвиденные обстоятельства — он не справился с управлением, вылетел с трассы и скатился под откос дороги. Его машина несколько раз перевернулась во время падения. Находящийся внутри водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть. По предварительным данным, у автолюбителя стаж вождения был 34 года. Что случилось на дороге и почему мужчина не справился с управлением, сейчас выясняют следователи. Проверка инцидента продолжается.

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