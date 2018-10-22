Мошенники предлагают хабаровчанам оформить прибавку к пенсии

СЕГОДНЯ 06:26 2018-10-22T06:26:19+03:00

Они как обычно говорят, что подать документы нужно срочно

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В Хабаровском крае поднялась очередная волна активности мошенников. В их поле зрения оказался менее защищенный слой населения — пенсионеры. Пожилые люди в последнее часто стали получать сообщения о мнимой прибавке к пенсии. Речь идет о сумме в 720 рублей. Чтобы получить ее хабаровчанам предлагают срочно подать документы до 1 ноября.

- Отделение ПФР по Хабаровскому краю сообщает, что эта информация является ложной, не соответствующей действительности, - говорится в сообщении отделения Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю.

Жителей региона убедительно просят не поддаваться на уловки мошенников и доверять только надежным источникам информации. В данном случае хабаровчанам настоятельно рекомендуют сверять информацию с данными, размещенными на сайте ПФР или звонить по справочному телефону своего территориального органа ПФР, а также по телефону контакт-центра Отделения ПФР по Хабаровскому краю: (4212) 46-01-46.