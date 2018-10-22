В Еврейской автономии отправили в колонию бывшего главу села Ленинское

СЕГОДНЯ 07:59 2018-10-22T07:59:58+03:00

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В 2014 году Денис Тимурханов занимал должность главы администрации сельского поселения Ленинское. К мужчине с просьбой посодействовать в улучшении жилищных условий обратился местный житель, который на самом деле не имел никакого права решать «квартирный вопрос» за счет государства. Тем не менее, желая, очевидно, создать себе положительный имидж, глава администрации согласился помочь, и уже вскоре обратившийся к нему сельчанин держал в руках желанный договор социального найма. Но на этом незаконная деятельность господина Тимурханова не закончилась.

- В дальнейшем обвиняемый с помощью фиктивных документов получил в свое полное распоржение муниципальное жилье, которое сдавал внаем в период с октября по декабрь 2015 года, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Еврейской автономной области. - На момент выяснения всех обстотельств и возбуждения уголовного дела Тимурханов успел сменил место жительства, однако при содействии сотрудников УФСБ его местонахождение было установлено.

По окончании расследования суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по статьям 285 и 286 УК РФ, и признал Дениса Тимурханова виновным. Экс-глава Ленинского поселения получил два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу пока не вступил.