Военные в Хабаровске помолятся за будущие успехи

СЕГОДНЯ 07:20 2018-10-22T07:20:32+03:00

Для солдат и офицеров проведут молебна с пребыванием иконы Георгия Победоносца

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Военные в Хабаровске готовятся к выполнению учебно-боевых задач, намеченных на зиму. Чтобы бойцы собрались с духом и успешно сдали нормативы для них проведут молебна с пребыванием иконы Георгия Победоносца.

- В воинские храмы и часовни военных городков доставят икону и частицу мощей святого. Духовное окормление будет длится два дня. Так, 4 ноября проведут молебен в часовне благоверного великого князя Дмитрия Донского и святого великомученика Георгия Победоносца. 5 ноября военнослужащие пройдут крестным ходом из храма святого великомученика Дмитрия Солунского до молельной комнаты великого князя Александра Невского, - говорится в сообщении на сайте Восточного военного округа.

По просьбе верующих военнослужащих проведут молебна на плацу в воинских частях, в которых нет культовых объектов.