2018-10-22T08:33:01+03:00
Происшествия

Запертый салон сотовой связи в Хабаровске обокрали без шума и пыли

В объектив камеры видеонаблюдения попал бывший сотрудник магазина
Ольга КИВА
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Запертый салон сотовой связи в Хабаровске обокрали без шума и пылиЗапертый салон сотовой связи в Хабаровске обокрали без шума и пылиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хозяин салона сотовой связи пришел к полицейским просить о помощи. Мужчина в одночасье лишился дневной выручки, размер которой составлял 300 тысяч рублей. Мужчина просил найти вора, что стражи порядка и сделали. Правда, главным подозреваемым в этом деле оказался 20-летний бывший сотрудник магазина.

- Оперативники вышли на фигуранта после того, как изучили видеозаписи. На них четко было видно, как уволившийся менеджер заходит в помещение. Двери он открыл ключами, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось позже, пока фигурант работал в магазине, успел сделать дубликаты ключей. Он уволился по собственному желанию, а через некоторое время вернулся, чтобы забрать деньги, которые ему нужны были на покупку машины.

Против парня завели уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание для него — это лишение свободы на срок до шести лет. На время расследования задержанного отпустили под подписку о невыезде.

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