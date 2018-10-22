2018-10-22T08:58:35+03:00
Спорт

Хабаровские поклонники воркаута опробовали новую спортивную площадку

Здесь спортсмены провели первое соревнование WorkoutGames
Ольга КИВА
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Хабаровские поклонники воркаута опробовали новую спортивную площадкуХабаровские поклонники воркаута опробовали новую спортивную площадкуФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске торжественно открыли первую сертифицированную площадку для занятий воркаутом. Она расположена в Хабаровске на Амурском бульваре на пересечении с улицей Герасимова. Спортсмены уже опробовали турники, брусья и рукоходы, которыми оснащены комплексы.

- Сразу после открытия начались соревнования WorkoutGames, во время которых спортсмены выступали в личном и командном первенствах. В личном зачете самыми юными участниками были подростки 11-12 лет. Победители в каждой категории получили медали, кубки и ценные подарки от организаторов и спонсоров, - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства края.

Обустройство площадки для воркаута выполнили за счет гранта. Проект победил в краевом конкурсе, также его оценили и на федеральном уровне. Поэтому вторая аналогичная спортивная площадка вскоре появится на набережной города.

Напомним, воркаут – это уличная силовая гимнастика, во время которой выполняют зрелищные упражнения на брусьях, турниках, шведских стенках или без оборудования. Среди упражнений стойки и подтягивания различными методами. Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитием силы и выносливости.

В Хабаровском крае уже создали несколько площадок для занятий воркаутом, но сертифицированная пока одна. Также в крае организовали федерацию воркаута.

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