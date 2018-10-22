В Хабаровском крае увеличится производство мраморной говядины

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-22T09:59:20+03:00

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Накануне сельскохозяйственное предприятие «Колос» закупило 230 коров герефордской породы. Ее отличает от других неприхотливость к условиям и кормам - животные спокойно переносят даже пятидесятиградусные морозы, а мясо обладает высокими вкусовыми качествами. Сейчас сельхозпредприятие, в основном, поставляет мраморную говядину в кафе и рестораны Хабаровска, а также продает мясо живым весом.

- Сельхозпроизводители Хабаровского края наращивают поголовье крупного рогатого скота за счет грантов, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - В настоящее время край обеспечен мясом от местных производителей лишь на 11 процентов, остальной объем данной продукции завозится к нам из других регионов.

В 2018 году на приобретение молодняка для сельхозпредприятий выделили 83, 8 миллиона рублей. В 2019 году за счет господдержки показатели производства планируют нарастить еще на четыре процента. На сегодняшний день в СХП «Колос», с учетом пришедшей партии нетелей из Алтайского края, стадо составляет 1150 голов, и уже к концу года здесь ожидают очередное пополнение. Прирост по производству мраморной говядины при этом должен вырасти более чем в три раза.