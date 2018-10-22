СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-22T09:31:59+03:00

«Черные» лесорубы заполучили 600 деревьев и заработали три года тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровском крае осудили «черных» лесорубов, промышлявших в районе имени Лазо. Криминальный квартет повадился вырубать елки, пихту и кедры , которые относятся к особо ценным породам. Почти за полтора месяца своей нелегальной работы они умудрились нарубить более 600 деревьев.

- Ущерб, причиненный государству, специалисты оценили почти 650 тысяч рублей. Банду организовал один из подельников. Он же привлек трех товарищей, посулив им небольшое вознаграждение, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Как выяснилось во время следствия, участники криминального квартета работали исключительно по разработанному плану. Каждый из них выполнял определенную роль. Примечательно, что после задержания все фигуранты во всем признались и активно помогали раскрыть преступление.

По решению суда организатора преступной группы приговорили к трем годам лишения свободы, соучастников к двум с половиной годам. Наказание осужденные будут отбывать условно. Также фигурантам предстоит возместить причиненный государству ущерб в сумме 629 538 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.