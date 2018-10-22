2018-10-22T10:32:18+03:00
Общество

В Хабаровском крае чиновники потеряли работу из-за «кумовства»

Замглавы администрации Нанайского района заинтересовалась прокуратура после того, как женщина взяла на работу родного брата
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
В Хабаровском крае чиновники потеряли работу из-за «кумовства»В Хабаровском крае чиновники потеряли работу из-за «кумовства»Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Факт наличия близкого родства между специалистом финансового управления и заместителем главы администрации района - начальником финансового управления вскрылся совсем недавно, когда как назначение на должность родной брат замглавы получил в еще в далеком 2000 году. Говоря простым языком, 18 лет назад предприимчивая чиновница устроила своего родственника в администрацию на должность, находящуюся в прямом подчинении у себя самой, что недопустимо на государственной службе и создает так называемый конфликт интересов.

- Выявленные факты свидетельствуют о несоблюдении заведующей ограничений, связанных с муниципальной службой, и о длительном непринятии ею мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края. - С учетом выявленных нарушений главе района внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Как рассказали в ведомстве, на момент направления представления заведующая и специалист одновременно написали заявление об увольнении по собственному желанию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура Камчатки требует защитить людей от нашествия медведей
Ночной воришка опустошил сейф супермаркета в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае увеличится производство мраморной говядины
«Черные» лесорубы заполучили 600 деревьев и заработали три года тюрьмы
Хабаровские поклонники воркаута опробовали новую спортивную площадку
Запертый салон сотовой связи в Хабаровске обокрали без шума и пыли
В Еврейской автономии отправили в колонию бывшего главу села Ленинское
Военные в Хабаровске помолятся за будущие успехи
В Хабаровском крае нашли утонувшего подростка и мужчину
Мошенники предлагают хабаровчанам оформить прибавку к пенсии
Авария на подъезде к Хабаровску унесла жизнь опытного водителя
В ЕАО наркотики нашли в пачке из-под сигарет
Частное подворье в Комсомольске-на-Амуре расхищали два дня подряд