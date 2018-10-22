В Хабаровском крае чиновники потеряли работу из-за «кумовства»

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-22T10:32:18+03:00

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Факт наличия близкого родства между специалистом финансового управления и заместителем главы администрации района - начальником финансового управления вскрылся совсем недавно, когда как назначение на должность родной брат замглавы получил в еще в далеком 2000 году. Говоря простым языком, 18 лет назад предприимчивая чиновница устроила своего родственника в администрацию на должность, находящуюся в прямом подчинении у себя самой, что недопустимо на государственной службе и создает так называемый конфликт интересов.

- Выявленные факты свидетельствуют о несоблюдении заведующей ограничений, связанных с муниципальной службой, и о длительном непринятии ею мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края. - С учетом выявленных нарушений главе района внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Как рассказали в ведомстве, на момент направления представления заведующая и специалист одновременно написали заявление об увольнении по собственному желанию.