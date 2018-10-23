Главой Кировского района Хабаровска назначили Андрея Орлова
В Кировском районе Хабаровска назначили нового главу. Теперь руководящий пост занимает Андрей Орлов.
По информации, поступившей из администрации города, известно. Что новоиспеченный глава района родился в 1965 году. Он учился в Хабаровском институте народного хозяйства по специальности «Планирование промышленности» и окончил это учебное заведение в 1989 году. В дипломе выпускника стояла квалификация «Экономист».
В дальнейшем Андрей Орлов Проходил подготовку и переподготовку по специальности, повышал квалификацию. В его прошлом 23 года руководящей работы. В частности он занимал пост заместителя председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом по экономике начиная с февраля 2015 года.
Имеет нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года». Его заслуги не раз отмечали в регионе почетными грамотами Хабаровской городской думы.