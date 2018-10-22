Ночной воришка опустошил сейф супермаркета в Комсомольске-на-Амуре
За помощью к полицейским обратился директор супермаркета в Комсомольске-на-Амуре. Мужчина сообщил, что неизвестный забрался ночью в магазин и опустошил сейф, в котором находилось 204 тысячи рублей.
- Оперативники провели расследование и обнаружили, что к похищению причастен 24-летний парень, уволенный из организации. Как выяснилось позже, за вреям работы он отлично освоился внутри торгвого зала, узнал, где находится запасный выход. Еще он разведал, что ключ от сейфа хранится в помещении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Фигрант уволился, но не забыл, как добраться до денег. Ночью он забрался в здание, взял ключ и открыл металлический ящик. Парень забрал деньги и скрылся. При обыске у него нашли купюры, которые он не успел потратить. Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». На время расследования с него взяли подписку о невыезде.