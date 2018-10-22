2018-10-22T11:59:48+03:00
Происшествия

Поздравление с днем рождения на Камчатке закончилось травмой глаза для школьницы

Девочке зарядили в глаз хлопушкой
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Поздравление с днем рождения на Камчатке закончилось травмой глаза для школьницыПоздравление с днем рождения на Камчатке закончилось травмой глаза для школьницы
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Шестнадцатилетняя жительница Камчатки оказалась в офтальмологической клинике после того, как вместе с друзьями-мальчишками решила поздравить подругу с днем рождения. Парни спрятались за углом дома с хлопушками в руках, и когда девушка выбежала из подъезда, чтобы предупредить о приближении именинницы, один из них взорвал хлопушку, которая угодила пострадавшей школьнице прямиком в глаз. Девочку доставили в офтальмологическое отделение камчатской краевой больницы.

- В настоящее время проводится проверка по факту травмирования несовершеннолетней пиротехническим изделием, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю. - В ближайшее время начнется активная торговля фейерверками, петардами и прочими взрывоопасными «игрушками», в связи с этим хотелось бы обратиться с просьбой к родителям: объясните детям правила безопасного поведения при обращении с пиротехникой, напомните, что баловство здесь недопустимо.

Что касается пострадавшей девочки, то врачи диагностировали у нее ушиб глазного яблока и ткани глазницы, школьницу госпитализировали.

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