2018-10-22T11:28:44+03:00
Общество

Прокуратура Камчатки требует защитить людей от нашествия медведей

Только за октябрь люди уже 12 раз встречались с косолапыми
Мария ИГНАТЬЕВА
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Прокуратура Камчатки требует защитить людей от нашествия медведейПрокуратура Камчатки требует защитить людей от нашествия медведейФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Камчатке в поселке Усть-Камчатск прокуратура обеспокоилась частыми встречами людей с медведями. Только за три недели октября официально зафиксировано 12 таких фактов. При этом местные власти надлежащим образом обеспечивают содержание мест сбора бытовых отходов в поселках. Поэтому нельзя сказать, что медведей привлекают мусорные баки с остатками пищи. Но целенаправленные и комплексные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан в районе не принимаются

- Жителей поселка не удивишь нахождением хищника вблизи жилых домов. Там не отлажена система оповещения населения о появлении медведей. В случае опасности на помощь местным жителям приходят общественники из охотобщества, которые за свой собственный счет выезжают в любое время суток по сообщениям о выходе хищных животных к жилищам, - отметили в прокуратуре Камчатского края.

Сотрудники надзорного органа настаивают на решении этой проблемы. Они уже смогли достигнуть договоренность о разработке и подписании до 1 ноября трехстороннего соглашения между межрайонным отделом полиции, администрацией Усть-Камчатского муниципального района и районным обществом охотников и рыболовов в вопросах совместной деятельности по защите населения района от диких животных.

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