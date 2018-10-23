2018-10-23T02:17:15+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 23 октября 2018 года: днем до +16 градусов, во второй половине дня небольшой дождь

В атмосфере региона произошла смена власти
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 23 октября 2018 года: днем до +16 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 23 октября 2018 года: днем до +16 градусов, без осадковФото: Никанор ШУЛЬЦ
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На место антициклона пришел циклон. Пока он к нам повёрнут теплой своей стороной. Оттого температурный фон сегодня ещё относительно высокий. Осадки могут быть, но слабые.

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +12+14.

В Хабаровске во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +14+16. Уровень Амура у краевого центра 56 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 5-10 см. Температура воды 7,6 градусов.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +!4+16.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +13+!5.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +10+12. Уровень Амура у Города Юности 79 см.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +8+10.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +9+11. Уровень Амура в устье реки 119 см.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем 0+2.

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