2018-10-23T03:20:28+03:00
Происшествия

На реке Горин в Хабаровском крае нашли третьего погибшего рыбака

Его тело обнаружили в 100 метрах от местонахождения двух других утонувших
Ольга КИВА
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На реке Горин в Хабаровском крае нашли третьего погибшего рыбакаНа реке Горин в Хабаровском крае нашли третьего погибшего рыбакаФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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В Солнечном районе на реке Горин закончились поиски рыбаков. Четверо мужчин отправились порыбачить, но в их планы вмешалось непредвиденное обстоятельство — их лодка перевернулась и вся компания оказалась в воде. Сразу выбраться на берег смог только 85-летний мужчина, его товарищи пропали. Их отправились искать спасатели, полицейские и волонтеры.

Как сообщали ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, тела 15-летнего подростка и 43-летнего мужчины нашли в в заломе на берегу реки в двух километрах выше по течению от железнодорожного моста. На данный момент известно, что в 100 метрах от их местонахождения обнаружили тело еще одного пострадавшего — 30-летнего рыбака. Также нашлась лодка, в которой плыли приятели. Тела уже передали сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий.

Следователи сейчас проводят проверку по факту гибели рыбаков. Предварительно известно, что пострадавшие пренебрегли правилами поведения на воде и отправились в плавание ночью, не одев спасательные жилеты. Специалисты отмечают, что тёплая одежда и надетые рыбацкие сапоги в случаях попадания в воду снижают шансы на быстрое спасение.

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