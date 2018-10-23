2018-10-23T05:02:13+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Торпедо» 22 октября: «тигры» вышли в первый в этом сезоне домашний овертайм

Хабаровчане вышли на лед с боевым настроем и от азарта едва не согнули штангу чужих ворот
Ольга КИВА
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Матч «Амур» - «Торпедо» 22 октября: «тигры» получили первый в этом сезоне домашний овертаймМатч «Амур» - «Торпедо» 22 октября: «тигры» получили первый в этом сезоне домашний овертаймФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Вчера, 22 октября, в «Платинум Арене» прошел матч между «Амуром» и «Торпедо». Хабаровчане уже второй раз проигрывают нижегородским соперникам, но в этот раз сумели взять одно очко.

- В начале встречи «тигры» в средней зоне оборона «Амура» не уследили за Шенфельдом, он убежал к воротам Аликина и переиграл голкипера. Однако хозяев эта неприятность не расстроила, и они продолжили гнуть свою линию. Позже тиграм удалось сравнять счет, - говорится в сообщении на сайте ХК «Амур».

По количеству бросков в первом периоде хабаровчане вели, но счет на табло остался равным. Вторую треть игры «тигры» начали несколько агрессивно, постоянно атакуя ворота Галимова. Преимущество хозяев нашло логичное воплощение и в первой шайбе Александра Кузнецова за «Амур». К тому же Артем Железков в контратаке не сумел переиграть голкипера, а Вячеслав Ушенин едва не согнул штангу чужих ворот. «Тиграм» удавалось держать ситуацию под контролем вплоть до последней минуты второго периода, но соперники умудрились забить гол.

В третьем периоде хабаровчане сосредоточились на обороне, но не забывали и об атаке. Местами от «тигров» отворачивалась удача и улыбалась их соперникам. Так, ровно за две минуты до конца третьего периода Волченков прострелил вдоль ворот, шайба отрикошетила от практически лежавшего во вратарской Семина и пересекла ленточку. Вместо заслуженной победы хабаровчане получили первый в нынешнем сезоне домашний овертайм. Победу одержать они не смогли. Итогом встречи стало заработанное одно очко.

Теперь «тигры» попытаются выровнять ситуацию в матче с «Нефтехимиком», который пройдет в среду, 24 октября. Игра начнется на 30 минут раньше обычного – в 19:00.

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