В Хабаровске бульдозерист ждал помощи на крыше утопленной посреди карьера машины

СЕГОДНЯ 04:47 2018-10-23T05:06:13+03:00

Судя по видео, он не был ранен и не паниковал

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В одной из социальных сетей обсуждают интересное видео. На кадрах видно затонувший посреди карьера бульдозер. Над поверхностью воды осталась только крыша машины, а на ней человек, предположительно рабочий. При этом от бульдозера до берега было довольно большое расстояние.

Как спецтехника оказалась в центре карьера, совершенно не ясно. Автор видео, к сожалению, никак не прокомментировал произошедшее. Судя по поведению человека, он не паниковал и просто ждал пока его вызволят. Внешне не заметно, что из-за случившегося у водителя бульдозера есть какие-нибудь травмы. Происшествие произошло в районе одного из строящихся торговых центров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю подтвердили, что никто не обращался за помощью спасателей. Возможно до берега горе-бульдозеристу помогли добраться коллеги и на этом инцидент был исчерпан.