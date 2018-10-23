2018-10-23T05:18:39+03:00
Спорт

Работающие хабаровчане провели первые матчи открытой спартакиады

Впереди у спортсменов восемь месяцев соревнований по 11 видам спорта
Ольга КИВА
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Работающие хабаровчане провели первые матчи открытой спартакиадыРаботающие хабаровчане провели первые матчи открытой спартакиадыФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице стартовала спартакиада трудовых коллективов. Торжественная церемония открытия сезона соревнований прошла в спорткомплексе «Южный». В ближайшие восемь месяцев сотрудники более 30 предприятий будут состязаться в бескомпромиссной борьбе по 11 видам спорта. Среди заявленных дисциплин волейбол, уличный баскетбол, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, мини-футбол, лыжные гонки, пятиборье, легкоатлетическая эстафета, гиревой спорт, русский бильярд.

- Спартакиаду проводят в Хабаровске уже в четвертый раз. В этом году в ней примут участие почти 1200 человек. Цель этого мероприятия — привлечь работающих хабаровчан к спорту, мотивировать на регулярные занятия физкультурой, привить привычки здорового образа жизни, - прокомментировали в пресс-службе администрации города.

В рамках открытой спартакиады уже прошли первые соревнования по волейболу.

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