Работающие хабаровчане провели первые матчи открытой спартакиады

СЕГОДНЯ 05:18 2018-10-23T05:18:39+03:00

Впереди у спортсменов восемь месяцев соревнований по 11 видам спорта

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В краевой столице стартовала спартакиада трудовых коллективов. Торжественная церемония открытия сезона соревнований прошла в спорткомплексе «Южный». В ближайшие восемь месяцев сотрудники более 30 предприятий будут состязаться в бескомпромиссной борьбе по 11 видам спорта. Среди заявленных дисциплин волейбол, уличный баскетбол, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, мини-футбол, лыжные гонки, пятиборье, легкоатлетическая эстафета, гиревой спорт, русский бильярд.

- Спартакиаду проводят в Хабаровске уже в четвертый раз. В этом году в ней примут участие почти 1200 человек. Цель этого мероприятия — привлечь работающих хабаровчан к спорту, мотивировать на регулярные занятия физкультурой, привить привычки здорового образа жизни, - прокомментировали в пресс-службе администрации города.

В рамках открытой спартакиады уже прошли первые соревнования по волейболу.