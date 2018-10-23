Насильника и убийцу 18-летней хабаровчанки Виктории Мударисовой отправили под суд

СЕГОДНЯ 05:57 2018-10-23T05:57:18+03:00

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В Хабаровске нашумевшее дело об убийстве Виктории Мударисовой направили в суд. Главным подозреваемым в этом преступлении оказался 32-летний хабаровчанин. По версии следствия, он работал на стройке и жил в вагончике рядом. Он выпил, а потом вышел на улицу покурить. В это время мимо него проходила 18-летняя девушка. Не долго думая, он напал на нее, изнасиловал, а потом задушил, чтобы скрыть свое преступление.

- На всякий случай он прихватил телефон девушки, потом зашел в сторожку за лопатой и мешком. Тело он перенес в лесополосу и там закопал его, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Происшествие случилось 2 августа. Виктория шла навстречу к друзьям, но по по пути пропала. Родные и близкие встревожились, когда она перестала выходить на связь. Девушку стали искать полицейские, друзья, родственники и участники поисково-спасательных отрядов. Через три дня ее тело нашли в мешке, присыпанном землей.

Задержанного обвиняют в изнасиловании и убийстве. Расследование уголовного дела уже закончилось, материалы передали на рассмотрение в суд. В прошлом у фигуранта есть судимость за растление несовершеннолетнего. С учетом этого обстоятельства обвиняемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.