2018-10-23T06:11:38+03:00
Происшествия

Пешеход угодил в реанимацию после аварии в Хабаровске

Мужчина находился на дороге, но не собирался ее переходить
Ольга КИВА
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Пешеход угодил в реанимацию после аварии в ХабаровскеПешеход угодил в реанимацию после аварии в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В индустриальном районе Хабаровска случилась дорожная авария, жертвой которой стал 50-летний мужчина. По предварительным данным, потерпевший находился на проезжей части, но не собирался переходить дорогу. Он угодил под колеса машины, которая в это время двигалась по улице Сидоренко в сторону улицы Производственной.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, установить личность и место проживания потерпевшего не удалось. Для пешехода вызвали карету скорой помощи. Прибывшие врачи диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени и доставили жертву дорожной аварии в больницу. Мужчине нужна была помощь реаниматологов и нейрохирургов.

На данный момент известно, что за рулем находился трезвый водитель. Стаж вождения у него семь лет. В отношении него составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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