В Хабаровском крае завершили «северный завоз»

СЕГОДНЯ 06:44 2018-10-23T06:45:24+03:00

Среди запасов больше 19 тысяч тонн угля и почти 23 тысяч тонн нефтепродуктов

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В Хабаровском крае закончился так называемый «северный завоз». Об этом накануне отчитались в министерстве ЖКХ региона. По последним данным, твердым и жидким топливом запаслись семь северных районов края. В общей сложности объем завезенных горючих веществ составил больше 40 тысяч тонн, в том числе больше 19 тысяч тонн угля и почти 23 тонны нефтепродуктов.

- Завезенного топлива достаточно для работы коммунальных котельных и электростанций на весь межнавигационный период 2018/2019 года, - говорится в сообщении на сайте правительства края.

С последнего танкера отгрузили недостающие топливные материалы 20 октября в порту Охотска. В район завезли недостающие 2,7 тысячи тонн дизельного топлива. В целом в правительстве региона высоко оценили организацию «северного завоза» в навигацию 2018 года.