Военные самолеты заправляли топливом прямо в небе над Хабаровским краем

СЕГОДНЯ 07:06 2018-10-23T07:06:38+03:00

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В небе над Хабаровским краем прошли необычные по мнению обывателей учения — военные самолеты заправлялись топливом прямо в воздухе. Выполнить это сложное летно-тактическое задание предстояло военнослужащим авиационных частей, дислоцированных на Дальнем Востоке.

- Во время учений задействовали шесть самолетов, в частности речь идет об истребителях поколения 4++ Су-35, бомбардировщиках нового поколения Су-34, истребителях перехватчиках МиГ-31, а также Су-30 СМ, Су-24, Су-24МР, - говорится в сообщении на сайте пресс-службы Восточного военного округа.

Самолеты взлетали в небо вместе с танкером Ил-78, который во время полета пристыковывался к боевому воздушному судну и снабжал его авиационным топливом. Процесс дозаправки проходила на высоте пять тысяч метров. Причем военные одинаково успешно выполнили задание и в дневное, и в ночное время суток.