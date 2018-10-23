Браконьер из Хабаровского края расплатится с государством за нелегальный улов
В хабаровском крае вынесли приговор браконьеру из поселка Ванино, промышлявшему ловлей кеты. Мужчина приспособился добывать рыбу сетями в местах нерестовой миграции. При этом он подбирался к месту рыбалки на маломерном судне.
- 36-летнего сельчанина задержали в сентября на пристани, когда он пришвартовывался. На борту его суденышка полицейские обнаружили 43 экземпляра кеты. По предварительным оценкам специалистов, причиненный государству ущерб оценивается почти в 28 тысяч рублей, - говорится на сайте прокуратуры края.
Обвиняемый признал свою вину. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Поводом для этого стало преступление небольшой тяжести. Тогда он возместил ущерб и уголовное дело против него прекратили. В этот раз его обязали заплатить штраф в 20 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило.