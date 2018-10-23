2018-10-23T07:54:06+03:00
Происшествия

Браконьер из Хабаровского края расплатится с государством за нелегальный улов

Мужчину задержали на реке Тумнин в Ванинском районе
Ольга КИВА
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Браконьер из Хабаровского края расплатится с государством за нелегальный уловБраконьер из Хабаровского края расплатится с государством за нелегальный уловФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В хабаровском крае вынесли приговор браконьеру из поселка Ванино, промышлявшему ловлей кеты. Мужчина приспособился добывать рыбу сетями в местах нерестовой миграции. При этом он подбирался к месту рыбалки на маломерном судне.

- 36-летнего сельчанина задержали в сентября на пристани, когда он пришвартовывался. На борту его суденышка полицейские обнаружили 43 экземпляра кеты. По предварительным оценкам специалистов, причиненный государству ущерб оценивается почти в 28 тысяч рублей, - говорится на сайте прокуратуры края.

Обвиняемый признал свою вину. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Поводом для этого стало преступление небольшой тяжести. Тогда он возместил ущерб и уголовное дело против него прекратили. В этот раз его обязали заплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

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