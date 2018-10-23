В здании суда в Хабаровском крае нашли тайник с наркотиками

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-23T08:20:19+03:00

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В суде Амурского района задержали посетителя, который явился на судебное заседание с наркотиками. О том, что у мужчины были при себе запрещенные вещества стало не сразу. На входе ему нужно было пройти стандартную процедуру проверки — выложить металлические предметы и «обследоваться» с помощью ручного и стационарного металлоискателей. Однако посетитель занервничал и поспешил покинуть здание под предлогом срочного звонка.

- Неоднозначное поведение мужчины насторожило судебных приставов и они решили узнать, куда же на самом деле он так спешил. Его путь проследили по камерам видеонаблюдения и заметили, что вышедший из здания суда горожанин зашел за угол, вытащил из кармана какой-то предмет и спрятал его под плиту. Потом он, как ни в чем не бывало, вернулся в суд, прошел процедуру осмотра и отправился на заседание, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

После судебного процесса посетитель направился к тайнику, но забрать свое имущество у него не получилось. На месте его ждали борцы из наркоконтроля, которых вызвали судебные приставы. Последние отправились выяснять, что же такого припрятал посетитель, и обнаружили пачку сигарет, в которой лежали весьма нестандартные сигареты. Они заподозрили неладное и обратились за помощью к сотрудникам полиции по контролю за оборотом наркотиков.