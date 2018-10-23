2018-10-23T08:45:17+03:00
Здоровье

Госпитализация экстренных пациентов из северных районов Хабаровского края больше не понадобится

Тяжелобольных будут лечить на месте в современном медицинском центре, который построят в Николаевске-на-Амуре
Ольга КИВА
Поделиться:
Госпитализация экстренных пациентов из северных районов Хабаровского края больше не понадобитсяГоспитализация экстренных пациентов из северных районов Хабаровского края больше не понадобитсяФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Николаевске-на-Амуре появится новый современный лечебный корпус при Центральной районной больнице. Подрядчика уже выбрали, материалы понемногу доставляют на будущее место стройки. Сдать готовое здание по проекту должны в конце 2020 года.

- На базе ЦРБ планирую открыть межтерриториальный центр по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи для жителей северных районов края. Крайне важно соблюдать правило «золотого часа» при госпитализации, особенно когда медицинская помощь нужна срочно. Для сравнения, экстренная доставка пациента в Хабаровск по воздуху занимает около пяти часов, - отмечает Александр Витько, исполняющий обязанности министра здравоохранения края.

Этот проект обойдется казне в два миллиарда рублей. Для пациентов в новом лечебном корпусе будут работать хирургическое и акушерское отделения, операционные и диагностические блоки с современными УЗИ-аппаратами, компьютерным и магнитно-резонансным томографами. Кроме того, на его базе будет организована работа сосудистого центра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты попросили не экономить на отлове бездомных собак в Хабаровске
В Хабаровском крае заключенный пойдет под суд за нападение на охрану
Продавщица из цветочного магазина в Хабаровске спасла от воров выручку, но не уберегла товар
В ЕАО задержали пассажира авто с рюкзаком марихуаны
Дальневосточная транспортная прокуратура заинтересовалась «Хабаровскими авиалиниями»
В здании суда в Хабаровском крае нашли тайник с наркотиками
Браконьер из Хабаровского края расплатится с государством за нелегальный улов
Военные самолеты заправляли топливом прямо в небе над Хабаровским краем
В Хабаровском крае завершили «северный завоз»
Пешеход угодил в реанимацию после аварии в Хабаровске
Насильника и убийцу 18-летней хабаровчанки Виктории Мударисовой отправили под суд
Работающие хабаровчане провели первые матчи открытой спартакиады
Матч «Амур» - «Торпедо» 22 октября: «тигры» вышли в первый в этом сезоне домашний овертайм