Госпитализация экстренных пациентов из северных районов Хабаровского края больше не понадобится

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-23T08:45:17+03:00

Тяжелобольных будут лечить на месте в современном медицинском центре, который построят в Николаевске-на-Амуре

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В Николаевске-на-Амуре появится новый современный лечебный корпус при Центральной районной больнице. Подрядчика уже выбрали, материалы понемногу доставляют на будущее место стройки. Сдать готовое здание по проекту должны в конце 2020 года.

- На базе ЦРБ планирую открыть межтерриториальный центр по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи для жителей северных районов края. Крайне важно соблюдать правило «золотого часа» при госпитализации, особенно когда медицинская помощь нужна срочно. Для сравнения, экстренная доставка пациента в Хабаровск по воздуху занимает около пяти часов, - отмечает Александр Витько, исполняющий обязанности министра здравоохранения края.

Этот проект обойдется казне в два миллиарда рублей. Для пациентов в новом лечебном корпусе будут работать хирургическое и акушерское отделения, операционные и диагностические блоки с современными УЗИ-аппаратами, компьютерным и магнитно-резонансным томографами. Кроме того, на его базе будет организована работа сосудистого центра.