2018-10-23T09:55:10+03:00
Происшествия

В ЕАО задержали пассажира авто с рюкзаком марихуаны

Задержанный признался, что собирал коноплю для приготовления наркотического средства
Ольга КИВА
Поделиться:
В ЕАО задержали пассажира авто с рюкзаком марихуаныВ ЕАО задержали пассажира авто с рюкзаком марихуаныФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В ЕАО автоинспекторам довелось остановить иномарку, пассажир которой вез марихуану. Наркосодержащую траву мужчина прятал ни сверток, ни в пакет, ни в спичечный коробок — он просто упаковал ее в рюкзак.

- Подозрительного пассажира обнаружили во время операции «Мак-2018». Задержанный ехал в машине по дороге «Найфельд - Русская поляна». При досмотре у подозреваемого изъяли рюкзак, в котором был почти килограмм наркосодержащего растения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Фигурант не стал отрицать, что трава принадлежит ему. Он рассказал, что нарвал ее сам, Задержанный даже поделился с борцами из наркоконтроля своими планами. В дальнейшем мужчина собирался использовать коноплю для приготовления наркотического средства. Как большинство задержанных, фигурант уверял правоохрантелей, что собирался использовать полученное вещество исключительно для личного употребления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты попросили не экономить на отлове бездомных собак в Хабаровске
В Хабаровском крае заключенный пойдет под суд за нападение на охрану
Продавщица из цветочного магазина в Хабаровске спасла от воров выручку, но не уберегла товар
Дальневосточная транспортная прокуратура заинтересовалась «Хабаровскими авиалиниями»
Госпитализация экстренных пациентов из северных районов Хабаровского края больше не понадобится
В здании суда в Хабаровском крае нашли тайник с наркотиками
Браконьер из Хабаровского края расплатится с государством за нелегальный улов
Военные самолеты заправляли топливом прямо в небе над Хабаровским краем
В Хабаровском крае завершили «северный завоз»
Пешеход угодил в реанимацию после аварии в Хабаровске
Насильника и убийцу 18-летней хабаровчанки Виктории Мударисовой отправили под суд
Работающие хабаровчане провели первые матчи открытой спартакиады
Матч «Амур» - «Торпедо» 22 октября: «тигры» вышли в первый в этом сезоне домашний овертайм