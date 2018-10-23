В ЕАО задержали пассажира авто с рюкзаком марихуаны

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-23T09:55:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В ЕАО автоинспекторам довелось остановить иномарку, пассажир которой вез марихуану. Наркосодержащую траву мужчина прятал ни сверток, ни в пакет, ни в спичечный коробок — он просто упаковал ее в рюкзак.

- Подозрительного пассажира обнаружили во время операции «Мак-2018». Задержанный ехал в машине по дороге «Найфельд - Русская поляна». При досмотре у подозреваемого изъяли рюкзак, в котором был почти килограмм наркосодержащего растения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Фигурант не стал отрицать, что трава принадлежит ему. Он рассказал, что нарвал ее сам, Задержанный даже поделился с борцами из наркоконтроля своими планами. В дальнейшем мужчина собирался использовать коноплю для приготовления наркотического средства. Как большинство задержанных, фигурант уверял правоохрантелей, что собирался использовать полученное вещество исключительно для личного употребления.