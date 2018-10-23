2018-10-23T10:38:22+03:00
Происшествия

Продавщица из цветочного магазина в Хабаровске спасла от воров выручку, но не уберегла товар

Злоумышленники удалились, чтобы избежать встречи с полицейскими, и прихватили с собой несколько цветов в горшках
Ольга КИВА
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Продавщица из цветочного магазина в Хабаровске спасла от воров выручку, но не уберегла товарПродавщица из цветочного магазина в Хабаровске спасла от воров выручку, но не уберегла товарФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровске ограбили один из цветочных киосков. Злоумышленники явно намеревались добраться до выручки, но их планы спутала продавщица. Она заметила злодеев, пробравшихся через форточку и вызвала полицейских.

- Оперативники отреагировали довольно быстро, но все таки не успели поймать грабителей. Злоумышленники очень не хотели попасть в руки правохранителей и срочно ретировались из павильона. Добыть драгоценности и деньги им не удалось, зато они прихватили с собой три живых цветка в горшочках, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На беду грабителей цветочный салон был оборудован камерой видеонаблюдения - они попали в кадр. Одному из задержанных 27 лет и он живет в соседнем с киоском доме. Похищенные растения обнаружили у него дома во время обыска. Ранее хабаровчанин шесть раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, угон, вождение в состоянии опьянения и угрозу убийством. Его 30-летний подельник был судим за грабеж и кражи.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье «Грабеж». Максимально возможное наказание для них — лишение свободы на срок до семи лет.

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