2018-10-23T11:01:44+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае заключенный пойдет под суд за нападение на охрану

Мужчина устроил бунт в штрафном изоляторе, набросившись на сотрудника
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае заключенный пойдет под суд за нападение на охрануВ Хабаровском крае заключенный пойдет под суд за нападение на охрануФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Амурская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, предъявленное «сидельцу», который отбывает срок за убийство в исправительной колонии. Мужчину обвиняют в «применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угрозе применения насилия, совершенных в отношении сотрудника мест лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности». Как стало известно в ходе следствия, заключенного отправили в штрафной изолятор, где сотрудник колонии потребовал сдать запрещенные к хранению предметы. Неизвестно, почему это обычное требование вызвало у обвиняемого такую ярость, но он набросился на охранника, схватил за куртку - завязалась потасовка, в течение которой заключенный пригрозил убить своего оппонента.

- В отношении осужденного возбудили уголовное дело по части второй статьи 321 Уголовного кодекса РФ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Санкция данной статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Таким образом, нападение на охрану добавит к и без того солидному сроку убийцы еще несколько лет. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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